"Газпром" начал поставки газа в Словакию по "Турецкому потоку"

Российский газ стал поступать в Словакию по "Турецкому потоку".
Как передает Report, об этом сообщает портал Dennik N со ссылкой на главу компании-оператора газотранспортной системы SPP Войтеха Ференца.
По его словам, "Газпром" начал поставки газа в SPP по трубопроводу "Турецкий поток" с февраля, а с апреля их объем удвоятся. По оценке Ференца, транспортировка газа по новому маршруту обойдется SPP на 90 млн евро дороже, чем через Украину.
Контракт с компанией "Газпром экспорт" действует до 2034 года, и Сербия его не расторгает.
Отметим, что 1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение. Этот газ получала и Словакия.