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"Газпром" начал поставки газа в Словакию по "Турецкому потоку"

"Газпром" начал поставки газа в Словакию по "Турецкому потоку" Российский газ стал поступать в Словакию по "Турецкому потоку".
Энергетика
6 февраля 2025 г. 13:52
Газпром начал поставки газа в Словакию по Турецкому потоку

Российский газ стал поступать в Словакию по "Турецкому потоку".

Как передает Report, об этом сообщает портал Dennik N со ссылкой на главу компании-оператора газотранспортной системы SPP Войтеха Ференца.

По его словам, "Газпром" начал поставки газа в SPP по трубопроводу "Турецкий поток" с февраля, а с апреля их объем удвоятся. По оценке Ференца, транспортировка газа по новому маршруту обойдется SPP на 90 млн евро дороже, чем через Украину.

Контракт с компанией "Газпром экспорт" действует до 2034 года, и Сербия его не расторгает.

Отметим, что 1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение. Этот газ получала и Словакия.

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