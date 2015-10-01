​"Газпром" начал поставки газа в Азербайджан

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ «Газпром» 29 сентября начал поставки газа в Азербайджан, среднесуточный объем поставок составляет около 6 млн. кубометров.

Как передает Report, об этом Интерфаксу сообщили в российской компании.

Представитель «Газпрома» сообщил, что контракт был заключен в сентябре сроком на пять лет с возможностью продления, им предусмотрены поставки до 2 млрд. кубометров газа в год. «Импорт российского газа позволит удовлетворить дополнительные потребности Азербайджана в этом энергоносителе в связи с ростом экономики и увеличением внутреннего потребления», — отметили в компании, добавив, что внутренняя потребность Азербайджана в газе составляет 10 млрд. кубометров год.