"Газпром" нацелен запустить "Северный поток-2" в октябре

«Газпром» планирует начать прокачку природного газа по газопроводу «Северный поток-2», споры вокруг которого не утихают, в следующем месяце.

"Газпром" планирует начать прокачку природного газа по газопроводу "Северный поток-2", споры вокруг которого не утихают, в следующем месяце.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Российский газовый монополист хочет начать транспортировку топлива по первому отрезку газопровода "Северный поток-2" в Германию 1 октября, отмечает агентство со ссылкой на собственные источники. Сроки фактических потоков в газовую сеть Европы по-прежнему будут зависеть от решения немецкого регулятора.

Начало поставок может несколько облегчить ситуацию на европейских газовых рынках, столкнувшихся с ограничением поставок до начала зимы. Цены уже бьют рекорды здесь. В "Газпроме" от комментариев отказались.

На этой неделе "Северный поток-2" приблизился к началу эксплуатации: последняя труба второй нитки была сварена и должна быть опущена на морское дно. Следующим шагом будет соединение датского и немецкого участков до начала пусконаладочных работ.

По словам источников, "Газпром" нацелен на прокачку газа по обеим линиям двойного газопровода по дну Балтийского моря к 1 декабря. Компания уже заявляла, что в этом году по трубопроводу может быть поставлено 5,6 млрд кубометров топлива.

Но предстоит преодолеть ряд сложностей, газопровод нуждается в технической сертификации и страховании, что может быть затруднительно из-за санкций США, введенных в прошлом году. Оператору также необходимо предварительное разрешение немецкого регулирующего органа, который в настоящее время рассматривает заявку «Северного потока-2» на получение статуса независимого оператора системы передачи.

Первоначально предполагалось, что газопровод войдет в строй в 2019 году, однако сроки неоднократно переносились из-за санкций. Перспективы завершения линии изменились после того, как в мае президент США Джо Байден решил отказаться от некоторых санкций, а затем заключил сделку с Германией. Но предупредил, что не позволит использовать поставки энергии в качестве "оружия" против соседней Украины.