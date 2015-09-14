​"Газпром" на этой неделе начнет поставки газа для Азербайджанского метанолового завода

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Российский "Газпром" с 20-21 сентября начнет поставки газа для Азербайджанского метанолового завода (AzMeCo). Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

Отметим, что 11 сентября в Баку подписан договор между AzMeCo (Азербайджанский метаноловый завод) и российской компанией "Газпром экспорт". По договору, "Газпром" будет продавать AzMeCo 2 млрд. кубометров природного газа в год. Поставки природного газа "Газпрома" обеспечат гарантированную загрузку 100% мощностей Карадагского метанолового завода.

Напомним, что AzMeCoоснован в 2007 году и сдан в эксплуатацию в декабре 2013 года. Производственная мощность завода составляет 720 тыс. тонн метанола в год. На сегодняшний день компанией AzMeCo произведено 193 тыс. тонн продукции, из которых реализовано 191 тыс. тонн метанола. Прибыль Азербайджана от реализации метанола на рынках 17 европейских стран, Израиля и Турции составила 44,5 млн. манатов.