"Газпром" может прекратить поставки газа в Молдову

Российский "Газпром" может прекратить поставки газа в Молдову.

Российский "Газпром" может прекратить поставки газа в Молдову.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение "Газпром".

"Газпром" оставляет за собой возможность полного прекращения поставок газа Молдове в случае нарушения обязательств по оплате до 20 октября. Дальнейшие просьбы Молдовы по изменению условий поставок будут оформляться только в виде соответствующих дополнений к контракту", - отметили в российской компании.

В сообщении "Газпрома" также говорится о том, что компания "Молдовагаз" в 2022 году регулярно нарушала условия контракта по сроку оплаты за поставленный из РФ газ. Поэтому в октябре получит только 5,7 млн кубометров в сутки.

Отметим, что ранее "Газпром" согласился предоставить компании "Молдовагаз" отсрочку по внесению аванса за поставки газа в августе.