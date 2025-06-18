"Газпром" может потребовать от Словакии €16 млрд при отказе ЕС от газа РФ

"Газпром" может потребовать от Словакии выплаты неустойки примерно в €16 млрд при прекращении поставок российского газа в Евросоюз.

"Газпром" может потребовать от Словакии выплаты неустойки примерно в €16 млрд при прекращении поставок российского газа в Евросоюз.

Как передает Report , об этом со ссылкой на государственную компанию SPP сообщило информационное агентство TASR(Словацкая газовая промышленность).

SPP, согласно агентству, выступила против планов Еврокомиссии запретить с 1 января 2028 года импорт российского энергетического сырья в страны сообщества. Это решение, как следует из сообщения, может быть принято исключительно по политическим причинам и без учета экономических интересов европейских государств. Оно, в частности, негативно отразится на европейских предпринимателях и конкурентоспособности ЕС.

Словакия получает российский газ по долгосрочному контракту с "Газпромом". Если он будет прерван в одностороннем порядке, то на сторону, расторгнувшую его, могут быть наложены финансовые санкции. Республике в этом случае придется заплатить за весь документально оговоренный объем невыбранного от поставщика газа.

Против планов остановки импорта в ЕС российского энергетического сырья выступает правительство Словакии. Премьер-министр республики Роберт Фицо сказал журналистам, что, если план Еврокомиссии будет реализован, то цены на газ для словацких домохозяйств возрастут на 30-50%.