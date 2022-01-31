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"Газпром": Меньше 20% от закачанного летом газа осталось в ПХГ Европы

"Газпром": Меньше 20% от закачанного летом газа осталось в ПХГ Европы Меньше 20% от закачанного летом газа осталось в подземных газохранилищах (ПХГ) Европы.
Энергетика
31 января 2022 г. 13:44
Газпром: Меньше 20% от закачанного летом газа осталось в ПХГ Европы

Меньше 20% от закачанного летом газа осталось в подземных газохранилищах (ПХГ) Европы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, общий уровень их заполненности составляет 39%.

"В ПХГ Европы осталось меньше 20% от закачанного летом газа. По данным Gas Infrastructure Europe, на 29 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 27,3% (на 14,4 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже более 4/5 от объема газа, закачанного в летний сезон. На 29 января отбор достиг 80,3% или 38,4 миллиарда кубометров газа. Общий уровень заполненности ПХГ Европы – 39%", - говорится в сообщении на официальном канале компании в мессенджере Telegram.

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