"Газпром" и Венгрия подписали соглашение о поставках по "Турецкому потоку"

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Российский "Газпром" и Венгрия подписали соглашение о поставках газа в страну по "Турецкому потоку".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает венгерское агентство MTI со ссылкой на министра иностранных дел и отношений Венгрии Петера Сийярто.

"Венгрия считает поставки газа по "Турецкому потоку" самым оптимальным сценарием, поскольку другие способы поставки газа - через Румынию или Хорватию - еще не проработаны. По этой причине, у Венгрии есть интерес получать газ с юга", - цитирует агентство Сийярто.

При этом продолжение "Турецкого потока" до Венгрии будет построено до конца 2019 года, сообщает агентство.

Отметим, что Россия и Турция 10 октября подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток". Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 млрд кубометров газа каждая. Длина морской части газопровода - около 910 км, сухопутной по турецкой территории - 180 км.