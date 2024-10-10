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"Газпром" и Венгрия подписали меморандум о возможности роста поставок газа

"Газпром" и Венгрия подписали меморандум о возможности роста поставок газа "Газпром" и Венгрия подписали меморандум о взаимопонимании о возможности роста поставок газа из России в Венгрию.
Энергетика
10 октября 2024 г. 18:28
Газпром и Венгрия подписали меморандум о возможности роста поставок газа

"Газпром" и Венгрия подписали меморандум о взаимопонимании о возможности роста поставок газа из России в Венгрию.

Как передает Report, об этом сообщила российская компания по итогам встречи ее главы Алексея Миллера и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто в рамках Петербургского международного газового форума.

"Стороны обсудили вопросы поставок газа и перспективы развития сотрудничества в газовой сфере. Отмечена высокая значимость поставок российского газа для обеспечения энергетической безопасности Венгрии", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что на встрече в присутствии А.Миллера и П.Сийярто подписан меморандум о взаимопонимании в отношении возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию.

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Версия на азербайджанском языке “Qazprom” və Macarıstan arasında qaz tədarükünün artırılması imkanlarına dair memorandum imzalanıb

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