О нас

"Газпром" и SOCAR обсудили вопросы сотрудничества

"Газпром" и SOCAR обсудили вопросы сотрудничества Российская нефтегазовая компания "Газпром" и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обсудили текущие вопросы и перспективы развития взаимодействия.
Энергетика
23 ноября 2022 г. 18:40
Газпром и SOCAR обсудили вопросы сотрудничества

Российская нефтегазовая компания "Газпром" и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обсудили текущее состояние и перспективы развития взаимодействия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию "Газпром".

Обсуждения состоялись в рамках рабочей встречи председателя правления "Газпром" Алексея Миллера и президента SOCAR Ровшана Наджафа.

15 ноября текущего года начались поставки российского газа в Азербайджан в рамках нового соглашения о закупке газа между ООО "Газпром экспорт" и SOCAR. Поставки природного газа будут осуществляться до марта 2023 года. Объем поставок составит 1 млрд кубометров.

Напомним, что в Азербайджане с 2018 года действует представительство "Газпрома".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Gazprom, SOCAR consider prospective cooperation issues
Версия на азербайджанском языке “Qazprom” və SOCAR perspektiv əməkdaşlıq məsələlərini nəzərdən keçirir

Экслюзивные новости

Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
21 ноября 2022 г. 18:15
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
21 ноября 2022 г. 15:12
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
14 ноября 2022 г. 11:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi