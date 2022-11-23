"Газпром" и SOCAR обсудили вопросы сотрудничества

Российская нефтегазовая компания "Газпром" и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обсудили текущие вопросы и перспективы развития взаимодействия.

Российская нефтегазовая компания "Газпром" и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обсудили текущее состояние и перспективы развития взаимодействия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию "Газпром".

Обсуждения состоялись в рамках рабочей встречи председателя правления "Газпром" Алексея Миллера и президента SOCAR Ровшана Наджафа.

15 ноября текущего года начались поставки российского газа в Азербайджан в рамках нового соглашения о закупке газа между ООО "Газпром экспорт" и SOCAR. Поставки природного газа будут осуществляться до марта 2023 года. Объем поставок составит 1 млрд кубометров.

Напомним, что в Азербайджане с 2018 года действует представительство "Газпрома".