"Газпром" и SOCAR обсудили вопросы сотрудничества

Российская нефтегазовая компания "Газпром" и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обсудили текущее состояние и перспективы развития взаимодействия.
Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию "Газпром".
Обсуждения состоялись в рамках рабочей встречи председателя правления "Газпром" Алексея Миллера и президента SOCAR Ровшана Наджафа.
15 ноября текущего года начались поставки российского газа в Азербайджан в рамках нового соглашения о закупке газа между ООО "Газпром экспорт" и SOCAR. Поставки природного газа будут осуществляться до марта 2023 года. Объем поставок составит 1 млрд кубометров.
Напомним, что в Азербайджане с 2018 года действует представительство "Газпрома".