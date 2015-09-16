"Газпром" и "Нафтогаз" договорились о поставках газа в Украину

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ "Газпром" готов возобновить поставки газа в Украину, отказавшись от принципа "бери или плати" на следующие два квартала. Все принципиальные двусторонние вопросы согласованы. Об этом в среду, 16 сентября, в интервью НТВ заявил глава компании Алексей Миллер после переговоров в Вене с руководителем НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

По словам Миллера, российская сторона ожидает, что соответствующее соглашение будет подписано на следующей неделе с участием Европейской комиссии (ЕК). В этом случае «Газпром» готов возобновить поставки газа на Украину с 1 октября.

«В ближайшие несколько дней НАК "Нафтогаз Украины" обратится к "Газпрому" о предоставлении скидки в части таможенной пошлины, и, как это и было в предыдущие периоды, "Газпром" направит предложения в правительство РФ. Уровень цен будет сопоставим и конкурентноспособен с соседними к Украине странами Европейского союза», — подчеркнул председатель правления российской компании.

Миллер также напомнил, что европейские структуры предоставили Украине 500 миллионов долларов, которые обеспечат приобретение у "Газпрома" около 2 млрд. кубометров газа. Однако этого недостаточно для прохождения всего осенне-зимнего периода без рисков, добавил он.

Ранее 16 сентября министр энергетики России Александр Новак заявил, что дополнительной скидки на газ для Украины на зимний период не будет. Глава украинского Минэнерго Владимир Демчишин в свою очередь отметил, что Киев до конца недели ответит на предложения по новому зимнему газовому пакету (с 1 октября по 31 марта), согласованные ЕК и Россией в Вене 11 сентября, передает Report со ссылкой на Lenta.Ru.