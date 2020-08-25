"Газпром" и Монголия планируют построить газопровод в Китай

Ожидается, что проектная мощность поставок газа через Монголию в КНР может составить до 50 млрд куб. м газа в год

"Газпром" и Монголия подписали меморандум о намерениях по созданию совместного предприятия, которое займется разработкой ТЭО проекта строительства газопровода в Китай.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении "Газпрома" по итогам встречи председателя правления компании Алексея Миллера и премьер-министра Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха.

"Стороны обсудили перспективы сотрудничества по проекту трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии", - отмечается в сообщении.

Совместная компания будет учреждена в Монголии для разработки технико-экономического обоснования проекта строительства и эксплуатации магистрального газопровода.

Первые договоренности по проекту между Россией и Монголией были зафиксированы в декабре 2019 года. Подписанный тогда между "Газпромом" и монгольской стороной меморандум предусматривал проведение совместной оценки возможности реализации проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии.

Ожидается, что проектная мощность поставок газа через Монголию в Китай может составить до 50 млрд куб. м газа в год.