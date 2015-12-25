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    "Газпром" и SOCAR обсудили увеличение поставок российского газа в Азербайджан

    Глава Газпрома и президент SOCAR обсудили также текущее состояние двустороннего сотрудничества

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "Газпром" и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) рассматривают возможность увеличения поставок российского газа с учетом перспективы роста потребления природного газа в Азербайджане, говорится в сообщении российского газового холдинга, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    В пятницу в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровнага Абдуллаева. "Участники встречи обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества в газовой сфере. Особое внимание было уделено вопросу экспорта в Азербайджан российского газа. В частности, была рассмотрена возможность увеличения поставок с учетом перспективы роста потребления природного газа в республике", - говорится в сообщении. 

    SOCAR - крупнейшая государственная нефтегазовая компания Азербайджана. В сферу деятельности компании входят разведка, добыча, переработка, транспортировка и реализация нефти, природного газа и газового конденсата. 

    11 сентября 2015 года ООО "Газпром экспорт" и "Азербайджанская метаноловая компания" (AzMeCo) подписали среднесрочный договор купли-продажи газа в объеме до 2 млрд. куб. м в год. "Газпром" с 20 сентября начал поставки природного газа в Азербайджан. Среднесуточный объем поставок составлял около 6 млн. куб. м газа. 

    Поставки осуществляются в соответствии с договором купли-продажи, заключенным в сентябре текущего года сроком на пять лет с возможностью продления. Договор предусматривает поставку в Азербайджан до 2 млрд. куб. м газа в год. Импорт российского газа позволит удовлетворить дополнительные потребности Азербайджана в этом энергоносителе в связи с ростом экономики и увеличением внутреннего потребления.

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