"Газпром" договорился с Сербией о погашении задолженности за газ

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Компания "Газпром экспорт", правительство Республики Сербия, компании "Югоросгаз" и "Сербиягаз" подписали протокол о продлении механизма погашения задолженности Сербии за российский природный газ, который был поставлен ранее.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Согласно подписанному документу, сербские компании обязуются осуществлять ежемесячные платежи с тем, чтобы полностью погасить долг до 30 июня 2016 года. Участие правительства Сербии обеспечивает дополнительные гарантии выполнения сербской стороной своих обязательств по оплате задолженности в согласованные сроки", - говорится в сообщении.