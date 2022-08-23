"Газпром" дал Молдове отсрочку для оплаты газа

"Газпром" согласился предоставить компании "Молдовагаз" отсрочку по внесению аванса за поставки газа в августе.

"Газпром" согласился предоставить компании "Молдовагаз" отсрочку по внесению аванса за поставки газа в августе.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

"Молдовагаз" не выполнил контрактные обязательства перед "Газпромом" по авансу за газ в августе и обратился к российскому поставщику с просьбой перенести срок оплаты до 1 сентября 2022 года, отмечает "Газпром".

По условиям договора, молдавская сторона должна вносить аванс до 20-го числа каждого месяца.

"Газпром» принял решение в исключительном порядке согласиться с этой просьбой", - подчеркивается в заявлении.