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"Газпром" дал Молдове отсрочку для оплаты газа

"Газпром" дал Молдове отсрочку для оплаты газа "Газпром" согласился предоставить компании "Молдовагаз" отсрочку по внесению аванса за поставки газа в августе.
Энергетика
23 августа 2022 г. 01:40
Газпром дал Молдове отсрочку для оплаты газа

"Газпром" согласился предоставить компании "Молдовагаз" отсрочку по внесению аванса за поставки газа в августе.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

"Молдовагаз" не выполнил контрактные обязательства перед "Газпромом" по авансу за газ в августе и обратился к российскому поставщику с просьбой перенести срок оплаты до 1 сентября 2022 года, отмечает "Газпром".

По условиям договора, молдавская сторона должна вносить аванс до 20-го числа каждого месяца.

"Газпром» принял решение в исключительном порядке согласиться с этой просьбой", - подчеркивается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке “Qazprom” Moldovanın avans ödənişini gözləməyə razılaşıb

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