​"Газпром" будет поставлять в Азербайджан 2 млрд. кубометров газа в год - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 13:16

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Российский "Газпром" будет поставлять в Азербайджан 10 млн. кубометров газа в день и 2 млрд. кубометров в год. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

Р.Абдуллаев отметил, что этот газ будет закачиваться в газохранилища SOCAR.

"С 2016 года этот газ будет поставляться для нужд Дагестана. Контракт с "Газпромом" будет подписан в течение 10-15 дней" - добавил глава SOCAR.

"Газпром" располагает крупными излишками природного газа. Мы приняли решение провести переговоры и закачать этот объем газа в наши хранилища. С Ираном тоже обсуждался вопрос хранения излишков газа в наших хранилищах. В хранилища закачан газ в рекордном объеме - 3,5 млрд. кубометров. Мы расширили возможности наших хранилищ и на первоначальном этапе в качестве пилотного проекта хотим их проверить", - подчеркнул президент SOCAR.

Кроме того, Р.Абдуллаев отметил, что объем попутного газа, передаваемый с блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) на сушу, будет сокращен, взамен будет увеличена закачка в пласты для наращивания добычи нефти: "По контракту с "Газпромом", газ будет не только закачан в хранилища, но и использован для нужд Дагестана".

По его словам, газ будет закачан в хранилища в октябре. Вместимость хранилищ составляет до 6 млрд. кубометров и это объем может быть увеличен.

Напомним, что SOCAR с 2010 года обеспечивает газом юг России. В связи с ростом спроса на газ в стране в период с конца 2014 года по начало 2015 года поставки газа в Россию приостановлены.

Отметим, что российский "Газпром" с 20-21 сентября начнет поставки газа для Азербайджанского метанолового завода (AzMeCo). В Баку 11 сентября подписан договор между AzMeCo (Азербайджанский метаноловый завод) и российской компанией "Газпром экспорт". По договору, "Газпром" будет продавать AzMeCo 2 млрд. кубометров природного газа в год. Поставки природного газа "Газпрома" обеспечат гарантированную загрузку 100% мощностей Карадагского метанолового завода.

Напомним, что AzMeCo основан в 2007 году и сдан в эксплуатацию в декабре 2013 года. Производственная мощность завода составляет 720 тыс. тонн метанола в год. На сегодняшний день компанией AzMeCo произведено 193 тыс. тонн продукции, из которых реализовано 191 тыс. тонн метанола. Прибыль Азербайджана от реализации метанола на рынках 17 европейских стран, Израиля и Турции составила 44,5 млн. манатов.