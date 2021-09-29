"Газовый ОПЕК" высказал опасения по поводу роста цен на газ в Европе

Холодная зима в Европе может привести к сильной волатильности цены газа, что приведет к росту расходов на коммунальные услуги и, в конечном счете, скажется на европейских потребителях.

Холодная зима в Европе может привести к сильной волатильности цены газа, что приведет к росту расходов на коммунальные услуги и, в конечном счете, скажется на европейских потребителях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).

"В настоящее время на мировых рынках усиливаются опасения по поводу роста цен на природный газ зимой. Более низкие, чем в среднем, температуры могут вызвать чрезвычайную волатильность цен на природный газ предстоящей зимой в Европе. Любое дальнейшее повышение цен приведет к увеличению расходов на коммунальные услуги, что уже сильно сказывается на европейских потребителях, которые сталкиваются с многочисленными трудностями, связанными с пандемией, поскольку газ широко используется для отопления и приготовления пищи, а также для производства электроэнергии", - отмечается в сообщении.

Цена на газ в Европе на закрытии торгов 29 сентября вновь обновила исторический рекорд и закрепилась чуть выше 1 050 долларов США за тыс. кубометров. В пике цена почти достигала 1 057 долларов США за тыс. кубометров.

Подобная динамика вызвана ростом спроса на газ в Европе на фоне восстановления экономик стран от пандемии COVID-19 и опасениями по поводу предстоящих поставок газа зимой, отмечает ФСЭГ. Кроме того, высокие цены на СПГ в Азии и уголь, отставание темпов закачки газа в ПХГ Европы и рост цен на нефть еще больше усиливают рост цен на газ.

Рекордный рост цен на энергоносители в Европе препятствует восстановлению экономики региона от последствий пандемии COVID-19, учитывая уже пониженные доходы домашних хозяйств, а нарастающее внимание к внедрению и реализации климатической политики ЕС лишь затрудняет этот процесс, считает ФСЭГ.

Текущая ситуация на рынке лишь подтверждает необходимость применения сбалансированного подхода к управлению энергопереходом и заключения долгосрочных контрактов на поставку газа с индексацией цен на нефть, уверены в организации.

ФСЭГ - межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. В настоящее время газовая коалиция объединяет 20 стран - ведущих производителей природного газа, которые контролируют 72% его доказанных запасов, 46% производства, 55% трубопроводного экспорта газа и 61% поставок сжиженного природного газа.