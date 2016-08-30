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    Газовые запасы в рамках "Шахдениз-3" оцениваются в 500 млрд. кубометров

    В 2018-2025 годах объемы экспорта составят в целом 25 млрд. кубометров в год

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Газовые запасы в рамках третьего этапа разработки месторождения "Шахдениз" прогнозируются в объеме 500 млрд. кубометров. 

    Как сообщает Report, об этом сказал эксперт по вопросам энергетики Джон Робертс на проходящей в Баку первой Евразийской конференции Международной ассоциации экономики энергетики (IAEE) на тему “Развивающиеся экономики энергетики Каспийского региона: изменения и возможности”.

    Д.Робертс отметил, что объемы экспорта газа в рамках проектов "Шахдениз-1" и "Шахдениз-2" также известны: “Газовые запасы по этим двум проектам оцениваются в объеме 1,2 трлн. кубометров. Думаю, в 2018-2025 годах объемы экспорта составят в целом 25 млрд. кубометров в год”.

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