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Газовые фьючерсы в Европе закрыли торги снижением до 1 406 долларов

Газовые фьючерсы в Европе закрыли торги снижением до 1 406 долларов Цены на газ в Европе завершили торги снижением примерно на 3 процента, достигнув почти 1 406 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
24 июня 2022 г. 23:29
Газовые фьючерсы в Европе закрыли торги снижением до 1 406 долларов

Цены на газ в Европе завершили торги снижением примерно на 3 процента, достигнув почти 1 406 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июльские фьючерсы по индексу одной из основных мировых торговых площадок TTF открыли сессию слабым ростом - на отметке почти 1 455 долларов США (+0,5% к расчетной цене четверга - 1 447,7 доллара). В первое время после открытия котировки стремились вверх, достигнув максимума торгов в 1 482 доллара США, а затем стали опускаться, закрепившись в диапазоне 1 410-1 440 долларов США.

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