Газовые фьючерсы в Европе закрыли торги ниже 1 350 долларов

Биржевые цены на газ в Европе после скачка в четверг почти до 1 600 долларов за тысячу кубометров, или на 24%, закрыли торги пятницы на отметке чуть ниже 1 350 долларов, выросли на 0,7% к расчетной цене накануне.

Биржевые цены на газ в Европе после скачка в четверг почти до 1 600 долларов за тысячу кубометров, или на 24%, закрыли торги пятницы на отметке чуть ниже 1 350 долларов, выросли на 0,7% к расчетной цене накануне.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги в минусе, стоили 1 248,6 доллара за тысячу кубометров, что на 6,6% ниже расчетной цены накануне (1 337,4 доллара). В начале дня цены опускались до 1 226 долларов (-8,3%). Затем они ненадолго переходили к росту, темпы которого достигали 9,4%. Максимум торгов составил 1 462,9 доллара. Оставшуюся часть дня котировки находились в небольшом минусе, но к закрытию вернулись к незначительному росту. Последние фьючерсы продавались за 1 347,3 доллара (+0,7%).