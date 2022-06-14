Газовые фьючерсы в Европе выросли на 15 процентов

Биржевые цены на газ в Европе к закрытию торговой сессии выросли на 15% к расчетной цене накануне, превысив отметку в 1 000 долларов США за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе к закрытию торговой сессии выросли на 15% к расчетной цене накануне, превысив отметку в 1 000 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги в минусе - на уровне 900,6 доллара США за тысячу кубометров, что на 0,5% ниже расчетной цены понедельника (905,5 доллара). В первой половине дня цены незначительно повышались, а затем на новости об ограничении поставок по газопроводу "Северный поток" ускоряли темпы роста почти до 10%, приближаясь к отметке в 1 000 долларов США.