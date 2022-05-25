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Газовые фьючерсы в Европе в среду выросли на 1,1%

Газовые фьючерсы в Европе в среду выросли на 1,1% Биржевые цены на газ в Европе выросли в среднем на 1,1%, которые держались в диапозоне 932,1-959,1 доллара за тысячу кубометров.
Энергетика
25 мая 2022 г. 12:00
Газовые фьючерсы в Европе в среду выросли на 1,1%

Биржевые цены на газ в Европе выросли в среднем на 1,1%, которые держались в диапозоне 932,1-959,1 доллара за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Июньские фьючерсы на газ — по индексу крупнейшего европейского хаба TTF — открыли торги небольшим ростом. Первые фьючерсные контракты продавались за 940,4 доллара за тысячу кубометров, что на 0,6% выше расчетной цены предыдущего дня — 935 долларов. Вскоре после старта торгов цены перешли к небольшому снижению и опускались до 932,1 доллара (-0,3%). Затем котировки снова вернулись к росту и пока держатся в коридоре 932,1-959,1 доллара, средний рост составляет 1,1%.

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Версия на азербайджанском языке Avropada təbii qaz fyuçersləri orta hesabla 1,1% bahalaşıb
Версия на английском языке Gas futures in Europe rise 1.1%

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