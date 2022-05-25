Газовые фьючерсы в Европе в среду выросли на 1,1%

Биржевые цены на газ в Европе выросли в среднем на 1,1%, которые держались в диапозоне 932,1-959,1 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе выросли в среднем на 1,1%, которые держались в диапозоне 932,1-959,1 доллара за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Июньские фьючерсы на газ — по индексу крупнейшего европейского хаба TTF — открыли торги небольшим ростом. Первые фьючерсные контракты продавались за 940,4 доллара за тысячу кубометров, что на 0,6% выше расчетной цены предыдущего дня — 935 долларов. Вскоре после старта торгов цены перешли к небольшому снижению и опускались до 932,1 доллара (-0,3%). Затем котировки снова вернулись к росту и пока держатся в коридоре 932,1-959,1 доллара, средний рост составляет 1,1%.