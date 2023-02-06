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Газовые фьючерсы в Европе упали менее чем на 3%

Газовые фьючерсы в Европе упали менее чем на 3% Цены на газ в Европе в первый торговый день недели снизились менее чем на 3%, находясь у отметки чуть выше 630 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
6 февраля 2023 г. 11:41
Газовые фьючерсы в Европе упали менее чем на 3%

Цены на газ в Европе в первый торговый день недели снизились менее чем на 3%, находясь у отметки чуть выше 630 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 641,2 доллара (-1,7%). Далее они продолжили снижение, достигнув 635,7 доллара (-2,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 652,4 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе 17 января впервые за 16 месяцев - с 31 августа 2021 года - опускались ниже 600 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС.

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