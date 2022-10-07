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Газовые фьючерсы в Европе подешевели почти до 1 580 долларов

Газовые фьючерсы в Европе подешевели почти до 1 580 долларов Биржевые цены на газ в Европе закрыли пятничные торги снижением на 12%, почти до 1 580 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
7 октября 2022 г. 21:36
Газовые фьючерсы в Европе подешевели почти до 1 580 долларов

Биржевые цены на газ в Европе закрыли пятничные торги снижением на 12%, почти до 1 580 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Торги фьючерсные контракты по индексу TTF открыли резким снижением, на отметке 1 681,3 доллара за тысячу кубометров (-6,5%). В течение дня цены опускались примерно на 10%, держались вблизи 1 600 долларов. Однако в приближении закрытия ускоряли темпы снижения, падали ниже 1 550 долларов впервые с 21 июля. Минимум торгов составил 1 546,5 доллара за тысячу кубометров (-14%), максимум - 1 680,9 доллара (-6,5%), а цена закрытия - 1 583,3 доллара (-12%). Динамика приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1 798,7 доллара за тысячу кубометров.

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