Газовые фьючерсы в Европе на торгах превысили 1 000 долларов за тысячу кубометров

Газовые фьючерсы в Европе на торгах в четверг повысились чуть выше 1 000 долларов за тысячу кубометров.

Газовые фьючерсы в Европе на торгах в четверг повысились чуть выше 1 000 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Июньские фьючерсы на газ — по индексу крупнейшего европейского хаба TTF — открыли торговую сессию в минусе, 1 020 долларов за тысячу кубометров (−0,6% к расчетной цене среды — 1 026,4 доллара). Пока ценовой минимум составляет 998,8 доллара (−2,7%), а максимум — 1 030,3 доллара (+0,4%), с которого за последние полчаса стоимость опустилась до 1 004 тысячи долларов.

Заметный рост газовых котировок наблюдался 10 мая после сообщения "Оператора ГТС Украины" о том, что транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с утра следующего дня. Также цены росли 12 мая: повлиять на настроения участников рынка могло сообщение о том, что "Газпрому" для транспортировки газа российскими санкциями теперь запрещено использовать польский участок трубопровода "Ямал — Европа".