Газовое сообщение между Великобританией и ЕС приостановлено

Работу интерконнектора между Великобританией и Бельгией, по которому осуществлялось газовое снабжение между странами, приостановили до 8 марта 2023 года.

Работу интерконнектора между Великобританией и Бельгией, по которому осуществлялось газовое снабжение между странами, приостановили до 8 марта 2023 года.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные оператора Interconnector Ltd.

Причиной стал сбой оборудования из-за похолодания в регионе.

"Экспорт по крупному трубопроводу, который доставляет природный газ в континентальную Европу из Великобритании через Бельгию, был прекращен из-за сбоя оборудования в связи с похолоданием в регионе. Ожидается, что поздняя остановка экспортных мощностей канала в субботу продлится до 8 марта", — говорится в материале.

При этом данный трубопровод был важным каналом доставки природного топлива в ЕС после резкого сокращения поставок сырья из России в связи с международными санкциями. В то же время Великобритания сократила экспорт газа в регион еще до поломки интерконнектора на фоне наращивания внутреннего спроса в Соединенном Королевстве из-за похолодания в конце февраля, заключается в статье.