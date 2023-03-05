О нас

Газовое сообщение между Великобританией и ЕС приостановлено

Газовое сообщение между Великобританией и ЕС приостановлено Работу интерконнектора между Великобританией и Бельгией, по которому осуществлялось газовое снабжение между странами, приостановили до 8 марта 2023 года.
Энергетика
5 марта 2023 г. 15:58
Газовое сообщение между Великобританией и ЕС приостановлено

Работу интерконнектора между Великобританией и Бельгией, по которому осуществлялось газовое снабжение между странами, приостановили до 8 марта 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные оператора Interconnector Ltd.

Причиной стал сбой оборудования из-за похолодания в регионе.

"Экспорт по крупному трубопроводу, который доставляет природный газ в континентальную Европу из Великобритании через Бельгию, был прекращен из-за сбоя оборудования в связи с похолоданием в регионе. Ожидается, что поздняя остановка экспортных мощностей канала в субботу продлится до 8 марта", — говорится в материале.

При этом данный трубопровод был важным каналом доставки природного топлива в ЕС после резкого сокращения поставок сырья из России в связи с международными санкциями. В то же время Великобритания сократила экспорт газа в регион еще до поломки интерконнектора на фоне наращивания внутреннего спроса в Соединенном Королевстве из-за похолодания в конце февраля, заключается в статье.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Exports via key UK-EU gas link halted
Версия на азербайджанском языке Britaniya və Aİ arasında qaz əlaqəsi dayandırılıb

Самое читаемое

Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
27 февраля 2023 г. 12:01
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
27 февраля 2023 г. 16:29
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
1 марта 2023 г. 16:59
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
1 марта 2023 г. 21:17
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
3 марта 2023 г. 12:03
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
4 марта 2023 г. 05:42
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
5 марта 2023 г. 14:53
В ФРС высказались относительно планов повышения целевого показателя инфляции
В ФРС высказались относительно планов повышения целевого показателя инфляции
27 февраля 2023 г. 21:36
Глава МИД РФ: ЕС злоупотребляет своими отношениями с Азербайджаном и Арменией
Глава МИД РФ: ЕС злоупотребляет своими отношениями с Азербайджаном и Арменией
28 февраля 2023 г. 14:11
В Мингячевире хирург забыл марлевый тампон в животе пациентки
В Мингячевире хирург забыл марлевый тампон в животе пациентки
28 февраля 2023 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi