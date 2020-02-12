Литва присоединяется к газовой системе Западной Европы

Первые километры газопровода в Польшу, который через соседнюю страну соединит газовые сети Литвы с Западной Европой, проложены по литовской территории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила компания Amber Grid, являющаяся оператором газопередающей системы республики.

"Сварены первые километры труб. До конца февраля от изготовителя из Польши поступит 29 км труб", - говорится в сообщении. Литва в текущем году планирует построить 100 км из 165 км газопровода на своей территории.

До сих пор наземные газовые сети Литвы интегрированы лишь в восточном направлении и не имеют выхода на Запад. Его обеспечит соединение с соседней Польшей - 522 км трубопровода диаметром 700 мм, в том числе 357 км по территории Польши и 165 км в Литве. Стоимость проекта составляет около 500 млн евро.