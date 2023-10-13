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Газоснабжение в трех районах Баку будет частично ограничено

Газоснабжение в трех районах Баку будет частично ограничено Сегодня будет ограничена подача газа в отдельных частях Гарадагского, Бинагадинского и Абшеронского районов.
Энергетика
13 октября 2023 г. 09:31
Газоснабжение в трех районах Баку будет частично ограничено

Сегодня будет ограничена подача газа в отдельных частях Гарадагского, Бинагадинского и Абшеронского районов.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз“ Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В связи с ремонтными работами с сегодняшнего утра до завершения работ планируется приостановить подачу газа по газопроводу высокого давления ”Пирекешкюль".

В частности будет временно приостановлено газоснабжение поселка для вынужденных переселенцев и поселка Мушфигабад Гарадагского района, поселка ”28 мая” Бинагадинского района, жилого массива Чайлы-Гобустан Абшеронского района, а также нескольких промышленных предприятий на территории Абшеронского района.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün üç rayonun qaz təchizatında fasilə yaranacaq

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