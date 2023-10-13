Газоснабжение в трех районах Баку будет частично ограничено

Сегодня будет ограничена подача газа в отдельных частях Гарадагского, Бинагадинского и Абшеронского районов.

Сегодня будет ограничена подача газа в отдельных частях Гарадагского, Бинагадинского и Абшеронского районов.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз“ Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В связи с ремонтными работами с сегодняшнего утра до завершения работ планируется приостановить подачу газа по газопроводу высокого давления ”Пирекешкюль".

В частности будет временно приостановлено газоснабжение поселка для вынужденных переселенцев и поселка Мушфигабад Гарадагского района, поселка ”28 мая” Бинагадинского района, жилого массива Чайлы-Гобустан Абшеронского района, а также нескольких промышленных предприятий на территории Абшеронского района.