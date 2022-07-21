Газоснабжение Северо-западного региона будет ограничено

Сегодня есть вероятность перебоев в газоснабжении Шекинского, Гахского, Загатальского и Балакенского районов.

Сегодня есть вероятность перебоев в газоснабжении Шекинского, Гахского, Загатальского и Балакенского районов.

Об этом Report сообщили в Производственном объединении ”Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В связи с предстоящими ремонтными работами по устранению опасной утечки газа на магистральном газопроводе "Евлах-Шеки-Балакен", принадлежащем Управлению "Экспорта газа", с 11:00 21 июля и до завершения работ планируется прекращение подачи газа.

В период ремонтных работ возникнут перебои с подачей газа в Огузский район и частично в Шекинский район. В зависимости от хода ремонтных работ вероятны перебои в газоснабжении Шекинского, Гахского, Загатальского и Балакенского районов.