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Газоснабжение Северо-западного региона будет ограничено

Газоснабжение Северо-западного региона будет ограничено Сегодня есть вероятность перебоев в газоснабжении Шекинского, Гахского, Загатальского и Балакенского районов.
Энергетика
21 июля 2022 г. 11:58
Газоснабжение Северо-западного региона будет ограничено

Сегодня есть вероятность перебоев в газоснабжении Шекинского, Гахского, Загатальского и Балакенского районов.

Об этом Report сообщили в Производственном объединении ”Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В связи с предстоящими ремонтными работами по устранению опасной утечки газа на магистральном газопроводе "Евлах-Шеки-Балакен", принадлежащем Управлению "Экспорта газа", с 11:00 21 июля и до завершения работ планируется прекращение подачи газа.

В период ремонтных работ возникнут перебои с подачей газа в Огузский район и частично в Шекинский район. В зависимости от хода ремонтных работ вероятны перебои в газоснабжении Шекинского, Гахского, Загатальского и Балакенского районов.

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