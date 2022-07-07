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Газоснабжение некоторых поселков Абшерона будет ограничено

Газоснабжение некоторых поселков Абшерона будет ограничено Завтра временно ограничат газоснабжение некоторых поселков Абшеронского района.
Энергетика
7 июля 2022 г. 14:00
Газоснабжение некоторых поселков Абшерона будет ограничено

Завтра временно ограничат газоснабжение некоторых поселков Абшеронского района.

Об этом Report сообщили в Производственном объединении ”Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В связи с предстоящими ремонтными работами на магистральном газопроводе ”Гарадаг-Сумгайыт“, принадлежащем Управлению ”Экспорта газа“, с 09:00 08 июля и до завершения работ планируется прекращение подачи газа с газораспределительных станций (ГРС) ”Гобу“,”Мушвигабад“,”Ашагы Гюздек“,”Пирякашкюль“ и ”Джейранбатан".

В период ремонтных работ временно прекратится газоснабжение города Хырдалан, поселков Ашагы Гюздек, Даш Гюздек, Атялы, Хёкмели, Гобу, Нубар, Мушвигабад, 28 май, Джейранбатан и Сарай, городка для беженцев в Мушвигабаде, жилого массива Чайлы-Гобустан и 21 крупномасштабной промышленной группы потребителей, расположенных на территории Абшеронского района.

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