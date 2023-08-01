Газоснабжение части Хатаинского и Сураханского районов Баку временно будет прекращено

Газоснабжение части Хатаинского района и жилого массива острова Гум в Сураханском районе, а также нежилых участков на указанных территориях временно будет прекращено.
Об этом Report сообщили в производственном объединении "Азеригаз“ Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).
Согласно информации, причиной этого стало проведение ремонтных работ на магистральном газопроводе высокого давления ”Гум Адасы - Байрамзаде İEM", принадлежащем Управлению "Экспорт газа".
Прекращение подачи газа планируется с 09:00 завтрашнего дня до завершения ремонтных работ.