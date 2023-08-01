О нас

Газоснабжение части Хатаинского и Сураханского районов Баку временно будет прекращено

Газоснабжение части Хатаинского и Сураханского районов Баку временно будет прекращено Газоснабжение части Хатаинского района и жилого массива острова Гум в Сураханском районе, а также нежилых участков на указанных территориях временно будет прекращено.
Энергетика
1 августа 2023 г. 20:40
Газоснабжение части Хатаинского и Сураханского районов Баку временно будет прекращено

Газоснабжение части Хатаинского района и жилого массива острова Гум в Сураханском районе, а также нежилых участков на указанных территориях временно будет прекращено.

Об этом Report сообщили в производственном объединении "Азеригаз“ Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

Согласно информации, причиной этого стало проведение ремонтных работ на магистральном газопроводе высокого давления ”Гум Адасы - Байрамзаде İEM", принадлежащем Управлению "Экспорт газа".

Прекращение подачи газа планируется с 09:00 завтрашнего дня до завершения ремонтных работ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakının Xətai və Suraxanı rayonlarının bir hissəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq

Экслюзивные новости

Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
1 августа 2023 г. 16:53
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
31 июля 2023 г. 18:43
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
31 июля 2023 г. 12:34
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
31 июля 2023 г. 11:13
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
28 июля 2023 г. 16:23
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
28 июля 2023 г. 14:18
Представитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
ФотоПредставитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
27 июля 2023 г. 14:59
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
27 июля 2023 г. 12:28
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
25 июля 2023 г. 15:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi