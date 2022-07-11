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Газопровод "Северный поток" остановится на плановое обслуживание до 21 июля

Газопровод "Северный поток" остановится на плановое обслуживание до 21 июля Главный канал поставки российского газа в Европу - газопровод "Северный поток" (его также называют "Северный поток 1") - в понедельник утром остановится на плановое обслуживание.
Энергетика
11 июля 2022 г. 03:55
Газопровод Северный поток остановится на плановое обслуживание до 21 июля

Главный канал поставки российского газа в Европу - газопровод "Северный поток" (его также называют "Северный поток 1") - в понедельник утром остановится на плановое обслуживание.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, по графику оно должно продлиться до утра 21 июля.

Техническое обслуживание с полной остановкой работы проводится на объектах газовой отрасли как правило раз в год. Профилактические остановки синхронизируются по всей цепочке добычи и логистики газа - от месторождения до конечного потребителя. Этот график согласуется газотранспортными операторами многих стран - производителей, потребителей, транзитеров. Сроки этого ремонта были опубликованы в сентябре прошлого года и с тех пор не менялись.

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