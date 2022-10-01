Baltic Pipe начал коммерческую передачу газа в Польшу

Газопровод Baltic Pipe, соединяющий польскую территорию с норвежским шельфом через Данию, начал работать.

Газопровод Baltic Pipe, соединяющий польскую территорию с норвежским шельфом через Данию, начал работать.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу компания-оператор польской сети газопроводов Gaz-System.

"В соответствии с данным шесть лет назад обещанием мы сдержали слово. Сегодня в 06:10 началась передача газа в Польшу по газопроводу Baltic Pipe", - указано в сообщении.

Как добавили в компании, суточный заказ на 1 октября 2022 года составляет 62,4 млн кВт⋅ч.

Официальная церемония открытия газопровода состоялась в Польше во вторник. Однако только сейчас он начал работать на коммерческой основе.

В первые дни по трубе будет идти датский газ. На начальном этапе газопровод будет работать на 30-38% мощности. С 2023 года его пропускная мощность должна составить 10 млрд куб. м газа в год.