О нас

Baltic Pipe начал коммерческую передачу газа в Польшу

Baltic Pipe начал коммерческую передачу газа в Польшу Газопровод Baltic Pipe, соединяющий польскую территорию с норвежским шельфом через Данию, начал работать.
Энергетика
1 октября 2022 г. 17:40
Baltic Pipe начал коммерческую передачу газа в Польшу

Газопровод Baltic Pipe, соединяющий польскую территорию с норвежским шельфом через Данию, начал работать.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу компания-оператор польской сети газопроводов Gaz-System.

"В соответствии с данным шесть лет назад обещанием мы сдержали слово. Сегодня в 06:10 началась передача газа в Польшу по газопроводу Baltic Pipe", - указано в сообщении.

Как добавили в компании, суточный заказ на 1 октября 2022 года составляет 62,4 млн кВт⋅ч.

Официальная церемония открытия газопровода состоялась в Польше во вторник. Однако только сейчас он начал работать на коммерческой основе.

В первые дни по трубе будет идти датский газ. На начальном этапе газопровод будет работать на 30-38% мощности. С 2023 года его пропускная мощность должна составить 10 млрд куб. м газа в год.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Baltic Pipe starts commercial transmission of gas to Poland

Самое важное

Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде для глав государств и правительств в Софии
Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде для глав государств и правительств в Софии
1 октября 2022 г. 15:39
Кириакос Мицотакис: IGB обеспечит энергобезопасность и Балкан, и всего континента
Кириакос Мицотакис: IGB обеспечит энергобезопасность и Балкан, и всего континента
1 октября 2022 г. 14:34
Президент Ильхам Алиев направил письмо лидеру Китая
Президент Ильхам Алиев направил письмо лидеру Китая
1 октября 2022 г. 11:10
Президент Ильхам Алиев встретился с представителями ведущих бизнес-кругов Болгарии
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с представителями ведущих бизнес-кругов Болгарии
30 сентября 2022 г. 20:27
Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для вступивших в армию РФ иностранцев
Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для вступивших в армию РФ иностранцев
30 сентября 2022 г. 18:19
Утверждена новая структура НАНА
Утверждена новая структура НАНА
30 сентября 2022 г. 16:51
Президент: Азербайджан важен для европейских стран как надежный поставщик газа
Президент: Азербайджан важен для европейских стран как надежный поставщик газа
30 сентября 2022 г. 16:43
В Софии состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева
ФотоВ Софии состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева
30 сентября 2022 г. 12:34
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Болгарию
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Болгарию
30 сентября 2022 г. 12:14
Определены случаи, в которых с пенсионера будет удержана уже выплаченная трудовая пенсия
Определены случаи, в которых с пенсионера будет удержана уже выплаченная трудовая пенсия
30 сентября 2022 г. 10:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi