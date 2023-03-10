Газифицированы еще 32 населенных пункта Азербайджана

В январе-феврале этого года в Азербайджане были газифицированы 32 населенных пункта и жилых массивов.

В январе-феврале этого года в Азербайджане были газифицированы 32 населенных пункта и жилых массивов.

Как сообщает Report, об этом сказал глава отдела новой газификации и развития производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Теймур Джафаров.

"В настоящее время работы по газификации продолжаются в 36 селах и новых жилых районах. За отчетный период было зарегистрировано 12,5 тысяч новых абонентов. Таким образом, общее количество абонентов превысило 2,5 миллиона человек", - сказал Т.Джафаров.

По его словам, в 2023 году около 150 станций будут подключены к газоснабжению.