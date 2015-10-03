​Газифицировано одно из сел Губинского района - ФОТО

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В село Кючеи Губинского района проведен газ.

Как сообщает Report, на организованном по этому случаю мероприятии присутствовали президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, представители производственного объединения "Азеригаз", районной ИВ и местной общественности.

Было отмечено, что на основе одноступенчатой системы, для газификации села на 202 абонента, проложено 14 414 метров труб различного диаметра и газовые линии. Также было установлено 202 счетчика и газовых регуляторов.

Выступивший на мероприятии Ровнаг Абдуллаев поздравил жителей села со знаменательным событием, а также рассказал о мероприятиях в направлении реконструкции системы газоснабжения, газификации сел и поселков.