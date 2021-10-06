Газ в Европе за сутки подешевел более чем на $600

Цены фьючерсов на газ в Европе после достижения в среду исторического максимума — 1 937 долларов США за 1 тыс. кубометров — на торгах за день растеряли больше 600 долларов США, а к расчетной цене вторника снизились почти на 10%.

Цены фьючерсов на газ в Европе после достижения в среду исторического максимума — 1 937 долларов США за 1 тыс. кубометров — на торгах за день растеряли больше 600 долларов США, а к расчетной цене вторника снизились почти на 10%.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов превысила 1 550 долларов США за тыс. кубометров, в 12:28 (бакинское время) достигла максимума — 1 937 долларов США за тыс. кубометров — после чего демонстрировала устойчивое снижение. Фьючерсная цена к окончанию торговой сессии составила 1 258,2 доллара США за тыс. кубометров, что на 9,6% ниже расчетной цены вторника.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник торги закрылись на уровне почти 1 415 долларов США за тыс. кубометров, а расчетная цена чуть превысила 1 390 долларов США.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов США за тыс. кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом еще в понедельник цены в моменте не превышали 1 200 долларов США, за два дня выросли более чем в полтора раза.

Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.