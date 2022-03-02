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Газ в Европе впервые в истории стоит дороже 2226 долларов за тысячу кубов

Газ в Европе впервые в истории стоит дороже 2226 долларов за тысячу кубов Стоимость фьючерсов на газ в Европе выросла в среду уже почти на 60% и обновила исторический максимум — 2 226 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
2 марта 2022 г. 13:27
Газ в Европе впервые в истории стоит дороже 2226 долларов за тысячу кубов

Стоимость фьючерсов на газ в Европе выросла в среду уже почти на 60% и обновила исторический максимум — 2 226 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF на открытии была близка к 1 500 долларам, затем котировки немного снизились, после чего перешли к устойчивому росту. Ценовой максимум позднее достиг 2 226 долларов, что на 59,4% выше расчетной цены накануне — 1 396,5 доллара.

Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Но в целом они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета "ДНР" и "ЛНР", а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

12.14

Цена газа в Европе в ходе на бирже в среду поднялась выше 1 700 долларов США за 1 тыс. кубометров впервые с 23 декабря 2021 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Рост биржевых котировок на газ наблюдается на фоне того, что США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили о введении санкций против ряда российских юридических и физических лиц.

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Версия на азербайджанском языке Avropanın təbii qaz bazarında qiymət artır
Версия на английском языке Gas prices in Europe hit $2,226 for first time in history

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