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Газ в Европе подорожал по итогам торгов

Газ в Европе подорожал по итогам торгов Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в понедельник выросли на 8%, до 420 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
28 августа 2023 г. 21:34
Газ в Европе подорожал по итогам торгов

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в понедельник выросли на 8%, до 420 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом следует из данных лондонской биржи ICE.

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 393,7 доллара (+1,4%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум в понедельник составил 390 долларов (+0,4%), ценовой максимум – 431,6 доллара (+11,1%). Последние фьючерсы торговались по 419,9 доллара (+8,1%). Динамика приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 388,4 доллара за тысячу кубометров.

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