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Газ в Европе подорожал на 11%

Газ в Европе подорожал на 11% Стоимость фьючерсов на газ на европейском рынке выросла на 11%.
Энергетика
3 ноября 2021 г. 17:07
Газ в Европе подорожал на 11%

Стоимость фьючерсов на газ на европейском рынке выросла на 11%.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов США за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1 937 долларов США за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.

Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. А поводом для снижения котировок в последние дни стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе.

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