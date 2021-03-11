Газ в Европе подорожал на 10%

Запасы в подземных хранилищах Европы снизились до 33,27%, что на 4,9 процентного пункта ниже среднего показателя за последние 5 лет

Цена газа на главном спотовом хабе Европы — нидерландском TTF выросла до 220 долларов США за тысячу кубометров с поставкой в четверг с минимума за 2021 год в 198 долларов США в последние дни февраля.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, с начала года средняя цена контракта «на день вперед» на TTF составила 234 доллара США за тысячу кубометров.

В бюджет «Газпрома» на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в 170 долларов США за тысячу кубов. Более 60% продаж «Газпрома» в Европу сейчас осуществляются по спотовым ценам «на месяц вперед», остальные — с привязкой к цене на нефть, по более длинным фьючерсам, спотовым ценам на газ и гибридному механизму.

Цена газа поддерживается более суровым, чем изначально, прогнозом погоды на предстоящую неделю и ралли цен квот на выбросы CO2.

Bloomberg отмечает, что спекулянты делают ставку на то, что европейские политики будут форсировать достижение климатических целей. Помимо промышленных предприятий к ралли на рынке подключились хедж-фонды, и трейдеры отмечают риск формирования спекулятивного пузыря на углеродном рынке.

Рост цены на квоты CO2 также бьет по экономике главного конкурента газа в энергетическом балансе — угольной генерации.

Тем временем уровень запасов в подземных хранилищах Европы ушел ниже одной трети от максимальной вместимости — на утро вторника он опустился до 33,27%. Это на 4,9 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.

По данным портала Gas Infrastructure Europe, запасы газа в Германии (на главном газовом рынке Европы) снизились до 27,65%, в Австрии — до 33,47%, Чехии — 32,51%, Польше — 42,7%, Франции — до 18,98% (минимальный уровень среди стран региона), в Украине — до 41,48%.

Отбор газа из ПХГ Европы продолжается примерно до конца марта (в 2020 году нетто-отбор сменился нетто-закачкой 3 апреля, в 2019 году — 22 марта). Отбор газа из ПХГ Европы за IV квартал 2020 года и I квартал 2021 года можно прогнозировать на уровне 84,6 млрд куб. м, что должно стать новым рекордом после отбора за зимние кварталы 2017-2018 годов (79,861 млрд куб. м). Отбор газа за теплый зимний сезон 2019-2020 годов был равен всего 47,9 млрд куб. м.