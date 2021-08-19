Газ в Европе дешевеет на фоне заявлений о запуске "Северного потока-2"

Индекс торгуется у значения 493 доллара США

Газ в Европе на фьючерсном рынке дешевеет и уже опустился ниже 500 долларов США за тысячу кубометров после заявления "Газпрома" о возможном объеме поставок газа по "Северному потоку 2" в 2021 году, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report, об этом сообщил "Газпром".

Согласно информации лондонской биржи ICE, после сообщения компании цена сентябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, упала на 5%, до примерно 510 долларов США за 1 тысячу кубометров. По данным на 13.26 (по бакинскому времени), значение индекса немного скорректировалось — до примерно 516 долларов США за 1 тысячу кубометров.

Однако позднее котировки вновь перешли к снижению, по сравнению со значением до заявления "Газпрома" падение в моменте составляло 9% — до 483 долларов США за 1 тысячу кубометров. По данным на 14.03 (по бакинскому времени) индекс торгуется у значения 493 доллара США.

Напомним, 18 августа также наблюдался резкий скачок европейских цен на газ. Однако, резкое падение на 10% было основано на фоне ложных данных о якобы начале получения газа из газопровода "Северный поток-2", строительство которого не завершено.

В среднем за период с начала года контракт "на день вперед" на TTF стоит уже 315 долларов США за тысячу кубов.

Как сообщалось, в начале недели "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки.

После этого значение ближайшего к спотовым котировкам срочного контракта – сентябрьского фьючерса на индекс газового хаба TTF на ICE Futures – после завершения аукциона подскочило до 48,05 евро за тысячу кВт/ч, или 585 долларов США за тысячу кубометров.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд кубометров – это 109 млн кубометров в сутки.