Газ в Эстонии подорожал на рекордные 154%, обогнав все страны ЕС

В Эстонии стоимость газа выросла на 154% в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом рост стал самым большим в Евросоюзе (ЕС).

В Эстонии стоимость газа выросла на 154% в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом рост стал самым большим в Евросоюзе (ЕС).

Как передает Report, об этом сообщает Postimees со ссылкой на Eurostat.

При этом в ЕС цены на газ в среднем выросли на 34%.

По полученным данным, в среднем по ЕС цены на электроэнергию для домохозяйств поднялись с 22 за киловатт-часа до 25,3 за киловатт-часа. Цены на электроэнергию для потребителей выросли в большинстве стран ЕС. После Эстонии больше всего цены выросли в Болгарии - на 108%. Далее идет Литва с результатом 101%.

При этом есть страны, где цены на электроэнергию упали: в Нидерландах - 54%, Словении - 16%, Польше - 3%.