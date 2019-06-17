Азербайджанский газ достиг границы Европы

Газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) достиг турецко-греческой границы.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), опубликованном на официальной странице Facebook.

"Газ с месторождения "Шах Дениз" в День национального спасения - 15 июня - достиг границы с Европой", - сообщает SOCAR.

Напомним, что в январе-мае этого года по TANAP в Турцию транспортировано 790 млн кубометров азербайджанского газа с месторождения "Шах Дениз".

Открытие участка TANAP до Эскишехира (Фаза-0) состоялось 12 июня 2018 года.

TANAP берет свое начало на границе Турции с Грузией и в районе Ипсала провинции Эдирне у греческой границы подсоединяется к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поставляться в европейские страны.

Общая протяженность трубопровода, состоящего из участков Фаза-0 и Фаза-1, составляет 1 850 километров. Диаметр участка трубопровода от грузино-турецкой границы до Эскишехира (Фаза-0) составляет 56 дюймов, протяженность - 1340 километров. 12 июня 2018 года состоялась официальная церемония открытия данного участка. 30 июня начались первые поставки коммерческого газа в Турцию по TANAP. Пропускная способность трубопровода составит 16 миллиардов кубометров в год, из которых 6 миллиардов кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу.

ЗАО "Южный газовый коридор" имеет 51% в проекте TANAP, SOCAR Turkey Enerji A.Ş - "дочка" SOCAR - 7%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.

Контракт на разработку морского месторождения "Шах Дениз" был подписан четвертого июня 1996 года. В соответствии с подписанными 17 декабря 2013 года в Баку документами, контракт по разработке "Шах Дениз" был продлен с 2036 года до 2048 года, а долевое участие SOCAR и BP (оператор проекта) в проекте увеличилось до 16,7% и 28,8% соответственно.

Долевое распределение среди участников соглашения: BP (оператор) - 28,8%, TPAO -19%, Petronas - 15,5%, Lukoil - 10%, NICO - 10%, AzSD - 10% и SGC Upstream - 6,7%.

Доказанные запасы месторождения составляют 1,2 трлн кубометров газа и 240 млн тонн конденсата.