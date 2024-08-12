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Газ на бирже в Европе торгуется на максимуме с декабря

Газ на бирже в Европе торгуется на максимуме с декабря Биржевые цены на газ в Европе в понедельник превысили 460 долларов, находясь на максимуме с начала декабря 2023 года.
Энергетика
12 августа 2024 г. 13:54
Газ на бирже в Европе торгуется на максимуме с декабря

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник превысили 460 долларов, находясь на максимуме с начала декабря 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 467,6 долларов за 1 тыс. куб. м, или 41,405 евро за 1 МВт⋅ч (исходя из нынешнего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за 1 МВт⋅ч), до максимума с декабря прошлого года.

Опасения инвесторов вызывает ситуация с транзитом газа через Украину на фоне боевых действий в Курской области.

Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что события в районе Суджи в Курской области уже привели к резкому росту цен на природный и сжиженный газ.

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Версия на английском языке Gas on European exchange trading at its highest since December

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