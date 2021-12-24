Газ из Каспия может способствовать устойчивости энергорынка в ЕС

Поставки газа из Каспийского региона могут способствовать устойчивости энергетического рынка Евросоюза.

Поставки газа из Каспийского региона могут способствовать устойчивости энергетического рынка Евросоюза.

Об этом Report заявил словацкий эксперт Йозеф Храбина.

Эксперт объяснил это тем фактом, что диверсификация газового рынка ЕС является очень актуальной темой в свете напряженности между Россией и Западом в последнее время. Значимость этого также связана с планами по зеленой трансформации, которая, прежде всего, относится к замене угля на менее вредные для окружающей среды энергоносители, в данном случае на газ.

По словам Храбины, даже несмотря на то, что объемы транспортировки азербайджанского газа на рынки ЕС не слишком велики, тем не менее он, вероятно, "будет способствовать повышению энергетической устойчивости ЕС, если здесь будут созданы стратегические запасы в периоды низкого потребления газа". Он добавил, что по Южному газовому коридору, цепи газопроводов, построенных из Азербайджана через несколько стран с выходом на юг Италии, в год в Европу поставляется 10 млрд кубометров газа.

Конечно, пока объемы поставок из других источников не оказывают сильного влияния на позиции российского газа на рынке Европы. Но альтернативные маршруты поставок и источники газа продолжают оставаться актуальными, отметил он.