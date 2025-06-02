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Гарри Джонс: Окончательное инвестиционное решение по "Шахдениз Компрессия" будет подписано завтра

Гарри Джонс: Окончательное инвестиционное решение по "Шахдениз Компрессия" будет подписано завтра Гарри Джонс: Окончательное инвестиционное решение по "Шахдениз Компрессия" будет подписано завтра
Энергетика
2 июня 2025 г. 20:09
Гарри Джонс: Окончательное инвестиционное решение по Шахдениз Компрессия будет подписано завтра

В рамках выставок Caspian Oil and Gas и Caspian Power в Баку будет подписано окончательное инвестиционное решение по проекту "Шахдениз Компрессия" (SDC).

Об этом Report сообщил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гарри Джонс.

По его словам, подписанный сегодня контракт по проекту строительства солнечной электростанции "Шафаг" в Джебараильском районе является очень значимым событием.

"Когда я приехал сюда восемь лет назад, я не мог бы представить, что подпишу подобный документ. Это фантастика и важный шаг в рамках энергетического перехода. Согласно документу, электроэнергию с СЭС "Шафаг" будет приобретать "Азерэнержи". В свою очередь, мы будем получать такой же объем электроэнергии от "Азерэнержи" для декарбонизации Сангачальского терминала. Это позволит сократить выбросы углерода на терминале на 50%. Высвобождаемый газ будет поставляться по Южному газовому коридору", - сказал Джонс.

Представитель компании отметил, что следующий проект в рамках усилий по декарбонизации связан с платформой "Шахдениз Браво": "Мы проложили электрический кабель между двумя платформами, и благодаря этому достаточно будет производства энергии только на одной из них. Следующий этап – полная электрификация этой платформы. А завтра будет официально оформлено окончательное инвестиционное решение по следующему важному проекту, который будет реализован на Каспийском море – "Шахдениз Компрессия".

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Версия на азербайджанском языке Qari Cons: "Şahdəniz Kompressiya" layihəsi üzrə yekun investisiya qərarı sabah imzalanacaq" - EKSKLÜZİV

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