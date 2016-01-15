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    "Газпром" досрочно прекратил контракт с "Туркменгазом"

    Контракт расторжен в одностороннем порядке

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ "Газпром экспорт" официально уведомил "Туркменгаз" о досрочном прекращении в одностороннем порядке контракта купли-продажи газа между странами.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении туркменской компании.

    "Государственный концерн "Туркменгаз" информирует, что "Газпром экспорт" официально уведомил "Туркменгаз" о досрочном прекращении в одностороннем порядке контракта купли-продажи газа с 1 января 2016 года", - говорится в сообщении.

    Как ранее заявляли в руководстве концерна, "Туркменгаз" готов вести переговоры с "Газпромом" по поставкам газа в Россию.

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