Гари Росс: Нефть подорожает до 80 долларов за баррель

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В тех условиях, когда производители нефти по всему миру избегают инвестиций, стоимость нефти марки Brent в ближайшие 5 лет может резко подскочить.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом заявил вчера на пресс-конференции в Нью-Йорке Гари Росс, основатель Pira Energy, являющегося подразделением S&P Global Platts. Согласно его ожиданиям, стоимость Brent к 2022 году может увеличиться до 80 долларов за баррель, а это более 40% по сравнению с текущим уровнем цен.

Гари Росс подчеркнул, что активность сланцевой отрасли в США и перспективы развития электромобилей вызывают у инвесторов определенные опасения в отношении будущего нефтяной отрасли. И это делает нефть еще более ценной: "Вы останавливаете инвестиции. Учитывая главные причины таких настроений рынка, такие как электромобили и сланец, кому захочется инвестировать?".

Гари Росс считает, что ОПЕК преувеличивает размер запасов. Сейчас картель оценивает превышение запасов над средним значением за 5 лет приблизительно на 170 млн баррелей. Но аналитик предполагает, что этот показатель близок к 50 млн баррелей и продолжает снижаться.

"Большая доля избытка глобальных запасов устранена. Мы больше не увидим нефть по 30 долларов за баррель. Но пока будем жить в мире, где Brent будет стоить 50 - 60 долларов за баррель", - утверждает эксперт.

Напомним, что Гари Росс предсказал разгромное падение цен на нефть в 2014 году.