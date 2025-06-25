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ГАОСО: На экспортных нефтегазовых трубопроводах не зафиксировано никаких фактов диверсий

ГАОСО: На экспортных нефтегазовых трубопроводах не зафиксировано никаких фактов диверсий Никаких фактов диверсий или постороннего вмешательства в экспортные нефтяные и газовые трубопроводы Азербайджана не зафиксировано.
Энергетика
25 июня 2025 г. 13:32
ГАОСО: На экспортных нефтегазовых трубопроводах не зафиксировано никаких фактов диверсий

Никаких фактов диверсий или постороннего вмешательства на территориях, где пролегают экспортные нефтегазовые трубопроводы Азербайджана, не зафиксировано.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по охране стратегических объектов (ГАОСО), об этом заявил начальник Управления по контролю за безопасностью экспортных нефтегазовых трубопроводов Агентства Наиль Дадашов на расширенном заседании, посвященном итогам первого полугодия этого года.

По его словам, безопасное функционирование экспортных нефтяных и газовых трубопроводов, охраняемых ГАОСО, в прошедший период было полностью обеспечено. Выполнение положений Плана мероприятий постоянно контролировалось.

В ходе заседания были проанализированы работы, проведенные за первые шесть месяцев этого года, оценена текущая ситуация, а также определены приоритетные направления на ближайшую перспективу. Представители соответствующих государственных органов обменялись мнениями по изменениям в оперативной обстановке, рискам безопасности и другим актуальным вопросам.

В конце заседания были приняты соответствующие решения по усилению координации выполнения Плана мероприятий и дальнейшему совершенствованию мер безопасности.

Напомним, что в заседании приняли участие руководители соответствующих структурных подразделений Службы государственной безопасности, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, BP, Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и ГАОСО.

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