Гайана отказалась вступать в ОПЕК

Гайана отказалась вступать в Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Гайана отказалась вступать в Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в последние месяцы приглашали Гайану вступить в организацию. Однако пока южноамериканская республика решила не присоединяться, и ее вице-президент Бхаррат Джагдео заявил газете, что стране необходимо в краткосрочной перспективе максимизировать производство и прибыль, учитывая, что в ближайшие десятилетия ожидается снижение спроса на нефть.

Вступление в ОПЕК, по мнению Джагдео, может привести к тому, что Гайана станет зависимой от Саудовской Аравии и других членов организации, которые в последние годы работали вместе, время от времени сдерживая мировые поставки и поддерживая цены, сообщает издание. "Мы просто хотим на время дистанцироваться и привести в порядок наши национальные дела", - приводит газета его слова.